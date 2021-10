CEO-Talk FBM21: Die Buchbranche hängt technologisch hinterher

Markt, Veranstaltung, Verlage

Bertelsmanns Penguin Random House will die US-Verlagsikone Simon & Schuster kaufen, Houghton Mifflin Harcourt wird von HarperCollins übernommen und Workman von der französischen Hachette-Gruppe – die wiederum vom anderen großen französischen Medienkonzern, Vivendi, ins Visier genommen wurde. Keine Frage: Nach ruhigeren Übernahmejahren ist Bewegung ins globale Buchgeschäft gekommen.

Der traditionelle CEO Talk auf der Frankfurter Buchmesse hat daher in diesem Jahr die Welle großer Fusionen und Übernahmen, die derzeit das internationale Buchgeschäft neu definieren, beleuchtet.

Die Fachmagazin-Redakteure von buchreport, „Bookdao“ (China), „Livres Hebdo“ (Frankreich) und „Publishers Weekly“ (USA) haben die Zunahme von Fusionen und Übernahmen zusammen mit Robin Warner von der New Yorker Investmentbanking- und M&A-Beratungsfirma Oaklins DeSilva+Phillips und Klaus Driever von der Münchner Allianz-Gruppe unter dem Motto „Consolidation, Consumers and Communities: Making Sense of the Big Business in Books (and the Small Businesses)” analysiert.

Konsolidierung in allen Bereichen

Robin Warner fasste zu Beginn die jüngsten Konsolidierungsentwicklungen in den USA zusammen, über die die Schriftstellervereinigung Authors Guild sich besorgt gezeigt habe.

Auch in Frankreich gebe es eine dramatische Entwicklung, schloss Rüdiger Wischenbart, Moderator der Veranstaltung, an. Dort gebe es inzwischen nur noch die „Big 2“ so Fabrice Piault, Chefredakteur von „Livres Hebdo“: Editis und Hachette, die bald zu Vivendi gehören könnten.

In Deutschland seien zwar weniger Fusionen bei Verlagen feststellbar, dafür jedoch beim Buchhandel. Nach wie vor gebe es aber viele Einzelunternehmer, deren Buchläden sich in den A-Lagen der Innenstädte befänden, stellt Klaus Driever fest. Dass die Geschäftsideen von Buchketten skalierbar seien, sei aber zunächst eine positive Nachricht.

Die Buchbranche dürfe aber nicht denken, es sei mit der Digitalisierung getan, warnt er. Die Technologie entwickle sich weiter, das Konsumentenverhalten verändere sich, neue Dienste wie Künstliche Intelligenz, Cloud Services und Smartphone-Konzentration müssten mit einbezogen werden.

Die Buchbranche sei besonders langsam, wenn es darum gehe, diese neuen Technologien anzunehmen, sind die Experten Warner und Driever sich einig. Es brauche mehr Datenorientierung, neue Ideen für Produkte, um mit den Konsumenten verbunden zu bleiben.