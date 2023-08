Klartext Verlag feiert 40. Geburtstag

Aus den Unternehmen

40 Jahre Klartext Verlag – Ein Blick zurück nach vorne

ESSEN, 25. August 2023. Der Klartext Verlag feiert Jubiläum. Seit 40 Jahren ist der Verlag eine Institution des Ruhrgebiets. Ausgehend von der „Geschichte der kleinen Leute“ entwickelte er sich zu einem hoch geachteten Forum bei der Aufarbeitung der historischen Vergangenheit. Heute bietet er ein umfangreiches und vielfältiges Programm mit der Schwerpunktsetzung auf Freizeitführer, Sachbücher, Kataloge, Kalender und Bildbände. Und der Klartext Verlag entwickelt sich rasant weiter.

Im Ruhrgebiet wird Klartext geredet. So war der Klartext Verlag ursprünglich als linksalternatives Sprachrohr mit Titeln zur „Geschichte von unten“ an den Start gegangen. Sehr schnell nach seiner Gründung durch Ulrich Homann, Kristiane Kremmer und Monika Waasmann im Jahr 1983 etablierte er sich als DER Verlag im Ruhrgebiet insbesondere zu allen Themen rund ums Ruhrgebiet. 1985 wird Ludger Claßen Lektor, ein Jahr später geschäftsführender Gesellschafter. Klartext erfindet die Sparte „Sachbuch Ruhrgebiet“ und erweitert sein bisheriges Programm als zunehmend in ganz Deutschland wahrgenommener

Regionalverlag. 1998 erscheint erstmals die Zeitschrift „Industriekultur“ im Klartext Verlag – 2022 konnte die 100. Ausgabe gefeiert werden. In kurzer Zeit expandiert Klartext, im September 2001 kommt das 1.000 Buch auf den Markt. Seit 2003 erscheint die Zeitschrift „Forum Geschichtskultur Ruhr“ im Klartext Verlag – nur ein weiterer Meilenstein bei den Fachzeitschriften. Das Verlagsgeschäft lebt von Kooperationen mit Universitäten, Instituten – und der WAZ Mediengruppe. Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit wird Klartext im Oktober 2007 von der heutigen FUNKE Mediengruppe übernommen. 2010 wird zum bislang erfolgreichsten Jahr der Verlagsgeschichte, „RuhrKompakt“ wird zum nationalen Bestseller: Der Hype um die Kulturhauptstadt lässt die Umsätze in die Höhe schnellen – viele neue innovative Produkte zur Region entstehen, die nicht nur das Herz der Einheimischen, sondern auch die Herzen der Touristenscharen im Sturm erobern, die das Ruhrgebiet besuchen. 2016 wird Claus-Dieter Grabner Verlagsleiter. Bis heute bricht die Nachfrage nach Regionalia nicht ab, das Programm wird stetig weiter ausgebaut. Seit 2023 in Doppelspitze von Kathrin Butt und Achim Nöllenheidt, die den Klartext Verlag gemeinsam leiten.

„Unsere Heimat liegt im Ruhrgebiet – dazu bekennen wir uns: Doch heute sind wir noch so viel mehr“, sagt Kathrin Butt, Leiterin des Klartext Verlags. „Unsere langjährige Erfahrung, vor allem aber unsere Leidenschaft für Bücher ist im Klartext-Team ungebrochen. Unseren Wurzeln in der Regionalität werden wir auch in Zukunft treu bleiben – bei Klartext finden unsere Leser*innen alles, was sie über ihre Region lesen wollen – deutschlandweit! Daneben bieten wir relevante und interessante Sachbücher, die die Welt, in der wir leben, kritisch hinterfragen.“

Mit Stolz blickt Klartext im Rahmen eines Festaktes am 25. August 2023 an seinem Sitz im Medienhaus von FUNKE inmitten der Essener Innenstadt auf die ersten 40 Jahre der Verlagsgeschichte zurück. Dabei sind 40 Jahre Klartext Verlag guter Grund, gestärkt und selbstbewusst nach vorn zu blicken. Sowohl das Fach- als auch unser Sach- und Regionalbuchprogramm wird erhalten bleiben und mit neuen Titeln ausgebaut.

Mit der beliebten Reihe „Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ lernen die Leser*innen Neues zu verschiedenen Orten, Musikstars, Filmen, Fußballvereinen oder anderen interessanten Themen – fundiert und unterhaltsam, gerne auch mal einem Augenzwinkern geschrieben. Städte in ganz Deutschland und darüber hinaus können in der beeindruckenden „Von oben“-Reihe aus der Vogelperspektive bewundert werden. Mit „Schönes NRW“ präsentiert Klartext eine weitere, seit vielen Jahren erfolgreiche Reihe. Die Rad-, Wander- und Freizeitführer motivieren zu ereignisreichen oder erholsamen Touren. Egal, ob man lieber mit dem (E-)Bike abseits der großen Straßen oder zu Fuß unterwegs ist – mit der Rubrik „Klartext Aktiv“ finden Leser*innen immer den richtigen Begleiter für ihre Tour durch das Ruhrgebiet, das Sauerland, den Niederrhein, die Eifel oder das Münsterland. In Kooperation mit FUNKE ONE führt Klartext seit Herbst 2022 eine neue Premium-Reihe: die FUNKE Edition mit einzigartigen und spektakulären Büchern. Den Anfang machten die beiden Bände „Sissi – Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche“ und „ICONIC. Eine Hommage an das einzigartige Industrial Design von Apple“, im Herbst 2023 folgt „Sissi – Süße Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Hofzuckerbäckerei“.

Darüber hinaus stärken die im Herbst 2023 neu erscheinenden Debattenbücher „Generation Krise Hoffnung“ von Amelie Marie Weber, „Der Blabla-Wumms. Was Politiker (nicht) sagen – und wie man es versteht“ von Lars Haider und Jörg Quoos, „Der smarte Patient. Digitalisierung macht dich gesund“ von Prof. Dr. David Matusiewicz und Prof. Dr. Jochen A. Werner sowie „Hendrik Wüst. Der Machtwandler“ von Tobias Blasius und Moritz Küpper, „Ich frage für einen Freund … Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren“ von Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher sowie „Leben in einem Albtraum“ von Jan Jessen und Reto Klar einen neuen Programmschwerpunkt, mit dem Klartext an seine Wurzeln anknüpft und in modernem Gewand wieder verstärkt Diskussionsbeiträge zu gesellschaftlich relevanten Themen liefert.

„Gut gemachte Bücher werden immer wahrgenommen werden“, so Achim Nöllenheidt, Leiter des Klartext Verlages. „Die Verlagsbranche insgesamt befindet sich im Umbruch und sieht sich neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Wir sind gleichwohl davon überzeugt, dass das Medium Buch Bestand haben wird in unserer Gesellschaft und freuen uns auf die nächsten 40 Jahre mit einem tollen und engagierten Team, wunderbaren Wegbegleiter*innen, Kooperationspartner*innen und Autor*innen.“

Anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Klartext“ erscheint der Band „Von hier aus kommen wir überall hin“ von Sarah Meyer-Dietrich. Ein Kurzroman aus dem Ruhrgebiet in 40 Stories, ab September im Buchhandel erhältlich.