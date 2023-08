Aufholbedarf bei den Sachthemen

Mitte August verläuft das zuvor von Woche zu Woche leicht anziehende Buchgeschäft vor allem im stationären Buchhandel zäh. Und zuletzt auch deutlich unter Vorjahr trotz der Effekte durch höhere Preise, die die allgemeine Nachfrageschwäche einigermaßen kompensiert haben. Auch die Belletristik, bisher der Lichtblick im Buch-Portfolio, schwächelt gerade. Mit welcher Ausgangslage die Buchbranche in die herbstliche Hauptsaison startet, ist also noch nicht recht abzusehen. Die vergangenen beiden Hochsommer-Wochen haben jedenfalls etwaigen buchkonjunkturellen Optimismus erst einmal etwas gedämpft.

Verursacht die Haupturlaubszeit in diesem Jahr tiefere Spuren? In Nordrhein-Westfalen, wo die Schulferien längst vorbei sind, waren die vom Media Control-Handelspanel ausgewiesenen Marktdaten in der vergangenen Woche zwar etwas besser, aber auch nicht trendbrechend.

Was jetzt Hoffnung auf Besserung macht, sind die Impulse durch die frische Ware, die in diesen Tagen als Vorboten vom Bücherherbst künden und die sich in der Bewegung in den zuvor über Wochen recht statischen Bestseller-Rankings bemerkbar machen. In dieser Woche gibt es zahlreiche Neuplatzierungen:

Auf den aktuellen SPIEGEL-Bestseller-Plakaten, die diesem buchreport.express beiliegen, finden sich insgesamt 23 neue Titel.

16 weitere Neueinsteiger haben sich auf den im Heft verzeichneten ausführlichen Hardcover- und Taschenbuch-Rankings durchgesetzt.

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem die erste Runde des Deutschen Buchpreises: Die meisten „Longlist“-Romane kommen erst in diesen Tagen auf den Markt, sind auch frische Ware und können ihrerseits Impulse setzen.

Während die Belletristik-Umsätze im bisherigen Jahresverlauf sowohl von verstärkter Nachfrage – vor allem durch den Young Adult/Romance-Boom – und den vorgenommenen Preissteigerungen profitieren, bereiten die von Sachthemen getragenen Buchsegmente Sorgen. Nach einer etwas ernüchterten Reiseführer-Zwischenbilanz hat buchreport aktuell auch weitere Sach-Segmente untersucht, die an Schwung verloren haben.