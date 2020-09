Regime im Regal: Thalia fällt mit gekaufter China-Inszenierung auf

Dicke Bände mit Politikerreden über die Leistungen der Regierung sollen unkommentiert prominent in einigen Thalia-Filialen zu finden sein, berichtet unter anderem das ZDF. Auf dessen Anfrage bestätigte Thalia, dass an drei Standorten deutschlandweit aktuell „in Zusammenarbeit mit China Book Trading ein chinesisches Buchsortiment” getestet werde. Thalia spricht von einem „Service für die wachsende chinesische – bzw. China-interessierte – Community in Deutschland”.