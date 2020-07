Claudia Theissig wechselt zum Droemer-Vertrieb

Personalia, Verlage

Claudia Theissig (34) verstärkt seit Juli 2020 die Vertriebsabteilung der Verlagsgruppe Droemer Knaur in München. Als Key Account Managerin wird sie für Thalia (Deutschland, Österreich und Schweiz) zuständig sein. Theissig übernimmt die Aufgaben von Katharina Scholz, die sich in Elternzeit befindet. Sie berichtet direkt an Vertriebsleiterin Antje Buhl.

Theissig startete ihre Laufbahn bei Bonnier Media Deutschland als Kundenbetreuerin Buchhandel. Seit 2011 war sie bei der Verlagsgruppe Random House tätig, wo sie als Kundenbetreuerin im Vertrieb Innendienst begann, bevor sie die stellvertretende Teamleitung Vertrieb Buchhandel übernahm. Zuletzt leitete sie den Bereich Verkaufsförderung.

„Claudia Theissig ergänzt unser Team mit einer ausgeprägten Programm- und Branchenkenntnis und einer jahrelangen Erfahrung in Verkauf und Kundenberatung. Wir freuen uns sehr, dass sie jetzt Teil unseres Vertriebsteams ist“, sagt Antje Buhl.