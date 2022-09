Christine Hamm verlässt Hoffmann und Campe

Personalia, Verlage

Erst vor einem Jahr hatte Christine Hamm die kaufmännische Geschäftsführung des zur Ganske Verlagsgruppe gehörenden Verlags Hoffmann und Campe übernommen. Jetzt trennen sich die Wege wieder – in „beiderseitigem Einvernehmen“, wie es heißt.

Die Aufgabe hatte sie seinerzeit gemeinsam mit Tim Jung übernommen, der weiter die verlegerische Geschäftsführung innehat. Hamm sollte eigentlich die „strategische und programmatische Weiterentwicklung des Verlags vorantreiben“, hieß es im September 2021.

Geprägt durch die Pandemie und seit diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine habe Christine Hamm mit ihrer „kaufmännischen Expertise und umfangreichen Kenntnissen in der Buchbranche den Verlag durch schwierige Zeiten begleitet“, heißt es in der Mitteilung des Verlags.