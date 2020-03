Carsten Coesfeld leitet künftig die globale Verlagsmarke DK

Personalia

Am 9. März wird Carsten Coesfeld als Nachfolger von Ian Hudson neuer CEO von DK. In dieser Position berichtet er an Markus Dohle, CEO des Mutterkonzerns Penguin Random House.

Coesfeld ist ein Enkel von Bertelsmann-Patriarch Reinhard Mohn aus erster Ehe und hat nach seinem Wirtschaftsstudium bei der Boston Consulting Group und Goldman Sachs gearbeitet. Anschließend durchlief er verschiedene internationale Bereiche der Bertelsmann-Gruppe.

Von 2011 bis 2015 war er Vorstandsreferent in der Bertelsmann SE in Gütersloh und New York. In dieser Zeit arbeitete er auch an der Fusion von Penguin und Random House. Anschließend baute er das Krankenhausgeschäft beim Abrechnungsdienstleister BFS health finance bei Arvato Financial Solutions auf und wurde 2016 Geschäftsführer des Telekommunikationsgeschäfts bei Arvato SCM Solutions. Seit 2018 ist Coesfeld Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung.

Als CEO von DK ist Coesfeld von London aus tätig. Außerdem wird er Mitglied des Penguin Random House’s Global Executive Committee.