Bonnier Books UK: Richard Charkin und Emilie Marneur im Vorstand

Personalia, Verlage

Bonnier Books UK hat zwei neue Vorstände ernannt: Richard Charkin und Emilie Marneur sind dem Vorstand als nicht-geschäftsführende Mitglieder beigetreten.

Richard Charkin, einer der bekanntesten britischen Verleger, bringt vielfältige Branchenerfahrungen mit: Er war u.a. CEO der Holtzbrinck-Tochter Macmillan und anschließend Executive Director von Bloomsbury. Von 2015 bis 2017 hat er zudem den internationalen Verlegerverband IPA geführt. Zudem hat Charkin vor rund 2 Jahren den Indie-Verlag Mensch Publishing gegründet. „Mitten in unserer bisher schlimmsten Gesundheitskrise und im Alter von 71 Jahren eine neue Rolle zu übernehmen, ist sowohl eine Herausforderung als auch enorm aufregend“, so Charkin zu seiner neuen Aufgabe in der Bonnier-Gruppe.

Emilie Marneur ist auf digitales Publizieren spezialisiert und derzeit beim digitalen Start-up-Unternehmen Fable tätig. Zuvor hat sie rund 15 Jahre lang bei Amazon gearbeitet, wo sie zur Gründung und Entwicklung von Audible und Amazon Publishing beigetragen hat.

„Die Gelegenheit, sowohl Richard als auch Emilie in unseren Vorstand zu holen, ist eine spannende Sache“, sagt Bonnier Books UK-CEO Perminder Mann. „Trotz des ungewöhnlichen Hintergrunds der letzten Monate signalisieren diese beiden angesehenen neuen Vorstandsmitglieder eine neue Ära kontinuierlichen Wachstums für unser Unternehmen.“