Ratgeber zum digitalen Arbeiten steigt ein

Bücher und Autoren

Der Umstieg ins Mobile Office kam für viele Unternehmen plötzlich. Als der coronabedingte Shutdown ausgerufen wurde, mussten auf einmal Konferenzen, Meetings, nahezu die gesamte Arbeit digital stattfinden. Das hat nicht nur Vorteile mit sich gebracht, sondern auch Herausforderungen.

Verschiedene Software-Anbieter erleichtern das digitale Arbeiten. Jedoch können Anwender dabei schnell den Überblick verlieren, was zu Überforderung führen kann. Dass deshalb gerade jetzt Interesse an passender Ratgeberlektüre besteht, liegt auf der Hand. Die Verlage sorgen mit vielen Titeln für Abhilfe.

Ein entsprechender Ratgeber ist nun neu in der Themenbestsellerliste EDV zu finden. „Erfolgreich digital zusammen arbeiten. Effiziente Teamarbeit mit Microsoft 365“ ist bei Gabal erschienen und steigt auf Platz 2 ein. Die Effizienzprofis Jürgen Kurz, Marcel Miller sowie Patrick Kurz, Experte für agiles Arbeiten, haben die Arbeit mit Microsoft Teams in den Fokus gesetzt. Sie wollen an dem Beispiel mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei der Arbeit helfen. Zusätzlich gibt es Downloads zur Unterstützung und Videos, die mit Screencasts zeigen, wie Abläufe im Detail funktionieren.

Hier geht es zur Themenbestsellerliste EDV (br+).