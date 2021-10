BoD und GGP Media starten Kooperation

Produktion & Prozesse, Selfpublishing, Verlage

GGP Media, ein Tochterunternehmen der Bertelsmann Printing Group (BPG), und Books on Demand (BoD) starten eine Produktionskooperation für Verlage.

Unter dem Namen „One-Stop Book-Printing“ bündeln die beiden Partner ihre Expertise in den Bereichen Print-on-Demand und Auflagendruck. Verlagen soll damit ein integriertes und ganzheitliches Auflagenmanagement geboten werden.

Auftraggeber von GGP Media sollen damit zukünftig wenn gewünscht auch auch die Print-on-Demand-Produktion von BoD zurückgreifen und ihr Auflagenmanagement optimieren können. Die Druckdaten werden dazu weiterhin an GGP Media übertragen und anschließend automatisch an die Print-on-Demand-Anforderungen angepasst und an BoD übermittelt. Sobald der Verlag die Freigabe zur BoD-Produktion gibt, wird der entsprechende Titel dann im Print-on-Demand samt Barsortimentsanbindung lieferbar gehalten.

„Intention unserer Kooperation ist es, Prozesse für Verlage weiter zu verschlanken und zu vereinheitlichen, um die dauerhafte Sichtbarkeit und Verfügbarkeit von Titeln über den gesamten Buchhandel so einfach wie möglich zu gestalten“, erläutert Gerd Robertz, Sprecher der BoD-Geschäftsführung. Und Oliver Reinke, Vertriebschef der BPG DACH, ergänzt: „Die Verlage, die mit uns zusammenarbeiten, müssen ihre Druckdaten zukünftig nur einmal übertragen, damit diese sowohl für den Auflagendruck als auch für Print-on-Demand zur Verfügung stehen.“

Die automatisierte Aufbereitung der Druckdaten für die BoD-Produktion soll nur der erste Baustein der Zusammenarbeit sein. „Darüber hinaus planen wir, die Kooperation für eine weitere Optimierung des Auflagenmanagements unserer Kunden schrittweise, gezielt und im Dienste der Verlage auszubauen,“ so Stefan Thomes, der bei der BPG das Kundenmanagement im Marktbereich Buch leitet.