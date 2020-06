Deutlich unter Vorjahr, aber mit einsetzendem Nachholgeschäft

Anders als in Deutschland und Österreich haben die Schweizer Buchhändler ihre Läden erst am 11. Mai wieder öffnen dürfen. Dementsprechend fallen auch die Mai-Umsätze aus, die trotz Nachholeffekt in der zweiten Monatshälfte deutlich hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. Das zeigt der buchreport-Um­satztrend auf Basis des Handelspanels von Media Control.

Gesamtmarkt: Im Mai lagen die Umsätze im Deutschschweizer Buchmarkt 15,6% …

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.express 23/2020, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.