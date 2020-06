Bedey Media gründet Imprint für Science Fiction Plan9

Verlage

Der Verlag Bedey Media ist in den vergangenen Monaten durch zahlreiche Verlagsübernahmen und Imprint-Gründungen aufgefallen. Nun kommt mit Plan9 ein neues Science-Fiction-Programm hinzu.

Ab September 2020 startet Bedeys neues Programm für ferne Welten, exotische Planeten, neue Lebensformen und Technologien mit 7 Neuerscheinungen und 12 Backlist-Titeln. Der Plan9 Verlag ist das zwölfte Belletristik-Imprint der Verlagsgruppe und widmet sich ausschließlich dem Genre Science Fiction. Mit Autorinnen und Autoren wie Andreas Eschbach, Tanya Huff und Klaus N. Frick startet Programmleiterin Sandra Thoms, die neben Björn Bedey Geschäftsführerin der Gruppe ist, in die Zukunft, wie der Verlag schreibt. Auch der Verlagsname ist genregeprägt: Er soll an den Film „Plan 9 from Outer Space“ des Regisseurs Ed Wood aus dem Jahr 1959 erinnern.

Laut Verlag sollen auch „neue, besonders weibliche Stimmen und Werke aus anderen Kulturkreisen“ Teil des Programms sein.

Zuletzt hatte Bedey den Verlag Kadera übernommen.