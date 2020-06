Anmeldefrist für „Online-Buchmesse“ endet am 30. Juni

Aus den Unternehmen

Die Welt wird immer digitaler. Social-Media-Kanäle nehmen eine immer wichtigere Rolle ein, wenn es darum geht, mit Follower*innen in Kontakt zu treten und zu bleiben. Die Online-Buchmesse will das Potenzial der digitalen Welt ausschöpfen und im Rahmen einer einheitlichen Plattform Besucher*innen die Möglichkeit geben, an 5 Tagen rund um die Uhr von zu Hause oder unterwegs aus in Austausch mit Verlagen, Autorinnen und Autoren sowie Blogger*innen zu treten und neue Bücher zu entdecken. Die OBM findet vom 04. bis zum 08.11.2020 statt. Die Anmeldefrist für Aussteller*innen endet am 30.06.2020. Die Ausstellerunterlagen können auf der Webseite eingesehen werden.



Wie an einem realen Messestand können die Aussteller*innen auf der OBM verschiedene Formate nutzen, um sich zu präsentieren. Das kann beispielsweise in Form von Live-Lesungen, Buchvorstellungen, Infos im Messekatalog, Einlagen in Goodie Bags und/oder Verlosungen geschehen. Dabei steht der persönliche Austausch mit den Besucher*innen immer im Vordergrund. Die Vorteile: Die OBM ist ortsunabhängig, es fallen keine Stand-, Personal- oder Reisekosten an. Durch die entfallende Anreise für Aussteller*innen und Besucher*innen wird der ökologische Fußabdruck reduziert. Außerdem ist die Anzahl der Besucher*innen nicht begrenzt. Es gibt kein Gedränge, kein Anstehen und keine Wartezeiten. Buchverkäufe sind jederzeit möglich, die Einnahmen gehen komplett an die Aussteller*innen.



Während der Messezeit können Besucher*innen sich jederzeit frei über die Messe bewegen und entscheiden selbst, wann sie sich über die einzelnen Angebote informieren möchten. Die Messe kann zentral über die Live-Seite der OBM betreten werden oder durch die Hashtag-Suche in den führenden sozialen Netzwerken. Wie bei einer Präsenzmesse sind die Aussteller*innen auf verschiedene Hallen verteilt. Bei Bedarf können sich diese in weitere Unterhallen unterteilen. Der Social-Media-Kanal der jeweiligen Austeller*innen bildet einen Messestand. Die Online-Buchmesse baut sich über den einheitlichen Gebrauch von bestimmten Hashtags in den sozialen Netzwerken auf. Dazu zählen vorrangig Instagram, Facebook, YouTube und Twitter.