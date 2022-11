Bedey & Thoms Media wird Partnerverlag von Nordbuch

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Bedey & Thoms Media ist seit November Partnerverlag der Nordbuch Marketing GmbH. Nordbuch ist ein Marketingverbund inhabergeführter Buchhandlungen, inzwischen umfasst dieser Verbund 68 Mitgliedsunternehmen an 130 Standorten in ganz Deutschland. Die Verlagsgruppe Bedey & Thoms Media wird dort mit ihrem Belletristikbereich vertreten sein, der aus den Imprint-Verlagen acabus, Charles, Dryas, edition krimi, Größenwahn, Kadera, Lindwurm und Plan9 besteht und sich auf die Themen Krimi, Fantasy, historische Romane und Biografien fokussiert.

Durch diese Zusammenarbeit erwirbt (sich) Bedey & Thoms Media als unabhängige Verlagsgruppe eine stärkere Präsenz im Buchhandel. „Es freut mich, mit einem starken Partner wie Nordbuch zusammenzuarbeiten. Als unabhängiger Verlag können wir Trends schneller entdecken als große Häuser und Nischen zielgenauer besetzen, was wiederum mehr Vielfalt bei der Buchpräsentation in den Filialen bedeutet. Ein Umstand, den die Kundschaft von Nordbuchhandlungen sicher zu schätzen weiß“, meint Sandra Thoms, die eine Seite des Duos in der Geschäftsführung der Verlagsgruppe.

Bedey & Thoms Media kooperiert bereits mit der AGM, der Arbeitsgemeinschaft Marketing, die 14 unabhängige, mittelständische Buchhandlungen vertritt.