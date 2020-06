Barbara Laugwitz wechselt zu dtv

Personalia, Verlage

Barbara Laugwitz, Verlagsdirektorin bei Ullstein, verlässt den Verlag nach knapp 2 Jahren wieder. Sie wechselt zu dtv, wo sie in Nachfolge von Claudia Baumhöver ab 1. August neue verlegerische Geschäftsführerin wird.

Laugwitz leitete seit Sommer 2018 die zu Bonnier gehörenden Ullstein Buchverlage. Zuvor war sie beim Holtzbrinck-Verlag Rowohlt Geschäftsführerin. Um den Publizisten und Bestsellerautor Florian Illies als Verlagsleiter zu verpflichten, hatte die Holtzbrinck-Gruppe Laugwitz‘ Ablösung in Kauf genommen.

„Barbara Laugwitz hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren sehr für Ullstein und die programmatische Weiterentwicklung eingesetzt. Dafür danke ich ihr ausdrücklich. Zudem bedaure ich, dass Barbara Laugwitz die Ullstein Buchverlage nun wieder verlässt, da ich mir gewünscht hätte, dass sie den Verlag und seine MitarbeiterInnen langfristig begleitet“, so Bonnier Deutschland-Geschäftsführer Christian Schumacher-Gebler.

Dass sie Ullstein nach nur kurzer Zeit wieder verlasse, „um zu einem Ort größtmöglicher verlegerischer Freiheit zu wechseln“, sei ihr nicht leicht gefallen, so Laugwitz zu ihrem Wechsel. „Auch deshalb möchte ich Herrn Schumacher-Gebler meinen Dank aussprechen, dass er Vertrauen in mich gesetzt, mir die Rückkehr zu Ullstein ermöglicht und nun auch meinen Weggang großzügig angenommen hat.“ Zu ihrem Start beim Münchner Publikumsverlag sagt sie: „Ich habe den dtv seit langem bewundert als einen traditionsreichen unabhängigen Verlag, der sich immer wieder behutsam modernisiert und so mit der Zeit außerordentlich erfolgreich Schritt gehalten hat. Auch als einen Verlag, der seit vielen Jahren bei Lesern, Buchhändlern und Autoren nichts als Sympathien auslöst.“

Mit der Geschäftsführung aus Barbara Laugwitz und Stephan Joß ist das Führungsteam bei dtv nun wieder komplett. Den weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung, Rita Bollig, Bianca Dombrowa, Sandy Grabowsky, Anke Hardt und Stefan Meyer, die Joß interimsmäßig unterstützt hatten, dankt Hanser-Verleger Jo Lendle stellvertretend für die Gesellschafter „für ihre auch in herausfordernden Zeiten äußerst verantwortungsvolle Arbeit.“ dtv freue sich, mit Laugwitz „eine erfahrene, engagierte, erfolgreiche Verlegerin gewonnen zu haben, deren sicheres Gespür für Bücher ebenso beeindruckend ist wie ihr Einsatz für Autorinnen und Autoren.“