Geschenkbücher spiegeln Gefühlslage wider

Zu Corona-Zeiten sind Titel zum Zeitvertreib und Mitmachbücher besonders beliebt: So platziert sich „Was stimmt hier nicht?“ von Frank Baumann (Kein & Aber) neu auf dem ersten Platz. Der Band beinhaltet klassische Bilderrätsel. Auch Titel wie „Spring in eine Pfütze“ (Community Editions), „Mach dieses Buch fertig“ (Kunstmann), „Babyalbum. Unser erstes gemeinsames Jahr“ (Paperish) und „Mama, erzähl mal“ (Elma van Vliet) laden zum Kreativwerden ein und sind beliebt.

Gleichzeitig rücken Themen wie Freundschaft und Zuneigung in den Fokus. Die Protagonisten in „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ von Charlie Mackesy (List) fühlen sich von der Welt im Stich gelassen, geben sich in Gesprächen jedoch gegenseitig Kraft und Unterstützung. Der Titel steigt neu auf Platz 2 ein. Auch auf Platz 8 und 13 finden sich mit dem Klassiker „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ (ArsEdition) und „Freunde“ von Heike Faller (Kein & Aber) zwei gefühlige Neueinsteiger.

Ausdruck von Sehnsucht in Zeiten erschwerten Reisens mag nicht zuletzt „Das Meerbuch“ von Matthias Reiner (Insel) sein, das auf dem 10. Platz einsteigt.

Auffällig auch: Die Verkaufspreise für den sonst oft günstigen Mitnahmeartikel Geschenkbuch liegen etwas höher als zuletzt.

