Mrs Hinchs Putztipps locken auch die Buchkäufer

Mrs Hinch ist Großbritanniens putzende Sensation. Seit der zu Penguin Random House gehörende Verlag Michael Joseph im Dezember 2018 das erste Buch der Instagrammerin, die eigentlich Sophie Hinchliffe heißt, eingekauft hat, können die Leser von ihren Putztipps kaum genug bekommen.

Im aktuellen Bestseller-Ranking ist sie mit allen drei bisher erschienenen Titeln prominent präsent: Buch 3, „Mrs Hinch: The Little Book of Lists“, liegt auf Rang 2, dicht gefolgt vom Originaltitel „Hinch Yourself Happy“ (5) und dessen Nachfolger „Mrs Hinch. The Activity Journal“ (6).

Auch deutsche Putzfans können von Mrs Hinch lernen. Im März ist bei Heyne ihr erstes Buch „Putz dich glücklich: Brillante Tipps für ein glänzendes Zuhause und ein aufgeräumtes Seelenleben“ im Taschenbuch erschienen.

Als Michael Joseph sich vor anderthalb Jahren die Rechte an „Hinch Yourself Happy“ in einer Auktion mit 11 Verlagen sicherte, hatte die Engländerin auf Instagram bereits eine steile Karriere hinter sich. Die Zahl ihrer Follower war in nur einem halben Jahr von Null auf rund 1,4 Mio Fans geklettert, mittlerweile sind es mehr als 3 Mio „Hinchers“, Tendenz steigend. Von ihren Büchern wurden weit über 500.000 Exemplare verkauft.

Mrs Hinch bringt den Briten nicht nur bei, wie sie zeitsparend und clever putzen, sondern wie sie dabei auch noch ihr seelisches Gleichgewicht wiederfinden. O-Ton Heyne: „Mrs Hinchs Leidenschaft für Putzen ist so motivierend, dass man es kaum erwarten kann, selbst zum Schwamm zu greifen.“

