EDV-Tipps für Junior bis Senior

Wer sich mit Computern, Smartphones und digitaler Fotografie beschäftigt, sucht bei Anwendungsfragen auch Hilfe in Büchern. Unter den Themenbestsellern finden sich zahlreiche Titel, die weiterhelfen.

Der Computerbuch-Markt zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Titeln aus, vom Einsteiger bis zum Programmierer werden alle Zielgruppen bedient. Dabei wird die aktuelle Themenbestsellerliste EDV-Bücher vom Rheinwerk Verlag dominiert, der zusammen mit seinem Imprint Vierfarben mehr als die Hälfte der Top-15-Titel stellt. Die Vielfalt an Themen spiegelt sich im Ranking der meistverkauften Titel dieses Segments wider.

Dabei zeichnen sich unterschiedliche Trends für die jeweiligen Altersgruppen ab: Die beiden höchsten Neueinsteiger beschäftigen sich mit dem Minecraft-Universum und richten sich an eine eher junge Zielgruppe: In „Let’s Code!“ auf Platz 3 lernen Kinder und Jugendliche in der Minecraft-Welt Programmieren, während „Das Mods-Buch“ (Platz 5) Spielideen und Modifikationen (Mods) bietet (beide Rheinwerk). Eine ältere Zielgruppe spricht dagegen „iPhone für Senioren“ an (Vierfarben, Platz 7).

