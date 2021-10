Zeitfracht passt Transportpreise an

Buchhandel, Handel, Logistik

Der Buchlogistiker Zeitfracht senkt ab Anfang Januar 2022 die Transportpreise für Kunden, die ausschließlich die Buchlogistik nutzen.

Das Unternehmen kündigt an, die Entgelte für das Barsortiment um 10% zu senken, für exklusive Verlagsbeischlüsse um 5% Prozent.

„Wir müssen auf die steigenden Transportpreise sowie die CO2-Steuern reagieren. Uns ist es jedoch wichtig, dass diese Mehrkosten nicht eins zu eins an unsere Händler weitergegeben werden. Denn aufgrund der Buchpreisbindung können Händler steigende Transportkosten nicht weiterberechnen. Daher gehen wir einen neuen Weg. Wir sind stolz, dass wir künftig besonders treue Kundengruppen entlasten und für ihre Loyalität belohnen. Schließlich sorgen sie für deutlich mehr Planbarkeit und Auslastung, was eine entscheidende Säule für unsere Transportlogistik ist“, wirbt Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung von Zeitfracht.

Das neue Modell knüpfe an das bereits eingeführte 36-Stunden-Modell an, mit dem stationäre Händler die Transportkosten durch den Verzicht der Übernachtlieferung senken können. „Wir haben die Idee konsequent weitergeführt. Händler können aktiv die Preise mitbestimmen. Stabile Entgelte gelingen uns nur, wenn der Fuhrpark ausgelastet ist und wir planbare Tonnage bewegen. Um die Preissenkung für unsere Kunden zu ermöglichen, haben wir in den vergangenen Monaten zudem in eine effiziente Laderaumbewirtschaftung investiert und den Transportprozess dank intelligenter Softwaresteuerung optimiert.“, so Raff.