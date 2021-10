Der BücherFrauen-Literaturpreis „Christine“ 2021 geht an Mely Kiyak

Aus den Unternehmen

Der zum ersten Mal verliehene BücherFrauen-Literaturpreis geht an die Schriftstellerin Mely Kiyak für ihr Buch Frausein (Hanser 2020). Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist mit der Statuette „Christine“ verbunden, benannt nach der Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan (um 1365 bis um 1430). Das wurde heute auf der Frankfurter Buchmesse von den BücherFrauen bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 5. November im Berliner Literaturhaus statt.

In dem Buch von Mely Kiyak berichtet die Ich-Erzählerin von der Selbstwerdung einer Frau mit kurdischen Wurzeln, vom Prozess des Ankommens in der eigenen Existenz als Frau und Schriftstellerin. Von Krankheit, Alleinsein und dem Entdecken der eigenen Sprache.

Ihren mutigen Weg in die Unabhängigkeit schildert Mely Kiyak „so persönlich wie übergreifend, so literarisch verdichtet wie nachvollziehbar. Mely Kiyaks Buch Frausein hat uns durch seine sprachliche Kunstfertigkeit, durch seine inhaltliche Ausrichtung und durch seine gesellschaftliche Relevanz überzeugt. Mit ihrem Buch trägt Mely Kiyak, dem Kriterium des Literaturpreises Christine gemäß, zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen bei. Ihr Buch Frausein macht Mut, den eigenen Weg zu gehen, eigenständig und unabhängig“, schreibt die Jury in ihrer Begründung.

In diesem Jahr gehören die Aviva-Verlegerin Britta Jürgs, die Buchhändlerin Susanne Martin und die Literaturwissenschaftlerin, Bloggerin und Autorin Nicole Seifert der Jury an. Der Preis wird künftig alle zwei Jahre von den BücherFrauen verliehen.

Das Branchen-Netzwerk BücherFrauen e. V. wurde 1990 nach dem Vorbild der englischen Women in Publishing (WiP) gegründet. Mittlerweile bündelt der Verein die Interessen von rund 900 Verlagsfrauen, Buchhändlerinnen, Übersetzerinnen und Frauen aus anderen Arbeitsbereichen rund ums Buch. Bundesweit sind die BücherFrauen in Regionalgruppen organisiert.

Weitere Informationen zum BücherFrauen-Literaturpreis finden Sie unter: www.buecherfrauen.de/ueber-uns/buecherfrauen-literaturpreis