Will Smith erlaubt Einblicke in sein Privatleben

Bücher und Autoren

Rapper, Schauspieler und jetzt auch internationaler Bestsellerautor: Will Smith legt mit „Will“ (Penguin Press) seine Autobiografie vor und landet damit in den USA auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerliste. Auch anderswo schafft es „Will“ auf die Bestsellerliste: Es reicht für Platz 6 in Großbritannien und aktuell Platz 29 in Deutschland.

Der Hollywood-Schauspieler, dem der internationale Durchbruch 1990 mit seiner Rolle in der Fernsehserie „Der Prinz von Bel-Air“ gelang, gibt in seiner Autobiografie auch bisher unbekannte Details seines Lebens preis. So berichtet er zum Beispiel von der schwierigen Beziehung zu seinem Vater. Aber er erzählt auch von den Herausforderungen, denen er sich in der Erziehung seiner Kinder Trey, Jaden und Willow selbst gegenüber sah. Fazit des Buches: Auch im Leben eines Hollywood-Schauspielers ist nicht immer alles rosig – aber jede Krise lässt sich meistern.

Beim Schreiben hat Smith Unterstützung von Autor und Blogger Mark Manson bekommen. Manson schreibt seit 2008 auf seinem Internetblog über Selbsthilfe-Themen. 2015 entstand aus einem Blogbeitrag sein späterer internationaler Bestseller „The Subtle Art of Not Giving a Fuck“ (dt.: „Die subtile Kunst des Daraufscheißens“, mvg Verlag). Gemeinsam mit Manson „spürt Smith all diesen Momenten und den Emotionen, die ihn entscheidend beeinflussten, nach und enthüllt sein beispielloses Erfolgsgeheimnis“, heißt es euphorisch im Klappentext. Die deutsche Übersetzung von „Will“ ist Mitte November bei Heyne erschienen.