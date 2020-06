Wie man Blogger im Netz einfängt und bindet

Blogger gehören heute fest zum Marketing-Baukasten von Verlagen. Immer wichtiger wird eine persönliche Ansprache und langfristige Bindung. Mit Bloggerportalen und Events liefern die Verlage aktuelle Beispiele.

Buchblogger sind für Verlage längst kein neues Phänomen mehr. Und längst haben sich in die Riege der Online-Aktiven auch Booktuber, Bookstagrammer sowie User weiterer Portale eingereiht. Für die Verlage geht es im Umgang mit solchen Branchen-Influencern nach wie vor darum, reichweitenstarke Web-Persönlichkeiten auf sich aufmerksam zu machen, zu halten und sich durch diese Vernetzung von anderen Unternehmen abzusetzen.

Zumal Verlage nicht die einzigen Branchenakteure mit Bloggerkontakt sind: Auch der Buchhandel tritt vermehrt an die Community heran. So ist etwa Hugendubel auf Instagram sehr aktiv (53.000 Fol­lower) und bietet Buch-Influencern dort eine Bühne, um eigene Literaturtipps zu geben. Mit „Seite an Seite“ hatte der Filialist zuletzt auch einen eigenen Literatur-Podcast auf den Markt gebracht, der ebenfalls von einem Instagram-Account begleitet wird.

Um die Gunst der kostengünstigen Multiplikatoren zu erlangen, verfolgen die Verlage verschiedene Online- und Offline-Strategien, wie die folgenden Beispiele zeigen.