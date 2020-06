Adele Parks an der Spitze

Bücher und Autoren

Seit Adele Parks vor drei Jahren vom Hachette-Verlag Headline zu HQ gewechselt ist, hat ihre Karriere einen steilen Höhenflug hingelegt. Mit dem neuen Roman ist die Autorin jetzt am Ziel ihrer Wünsche angekommen: Im aktuellen Bestseller-Ranking hat sich „Just My Luck“ vom dritten Rang auf die Spitzen­position vorgearbeitet.

Die HarperCollins-Tochter HQ wurde im November 2016 als neue Heimat für Romane und Sachbücher gegründet, die „mutig und innovativ spannende Geschichten“ erzählen, heißt es auf der Homepage der angloamerikanischen Verlagsgruppe. So wie „Just My Luck“, in dem ein Lottogewinn aus besten Freunden Todfeinde macht und sich drei auf den ersten Blick völlig normale Paare in einem Netz aus Gier, Lügen und dunklen Geheimnissen unrettbar verfangen.

Erst im Januar hatte die Autorin, deren Romane in deutscher Übersetzung bei HarperCollins Germany erscheinen, einen neuen Vertrag über drei Bücher mit HQ unterzeichnet. „Just My Luck“ ist ihr 20. Roman, ein Jubiläum, das HarperCollins weltweit feiern will. Inwieweit sich allerdings die geplante internationale PR-Rundreise der Engländerin angesichts der Corona-Pandemie tatsächlich umsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

Bis es so weit ist, setzt sich Parks in ihrer britischen Heimat für ein ganz persönliches Anliegen ein: Leseförderung für Kinder und Erwachsene. Sie ist nicht nur Botschafterin der Lesestiftung The Reading Agency, sondern auch Schirmherrin des National Literacy Trust. Für beide Organisationen ist Parks regelmäßig in Schulen im ganzen Land unterwegs.

