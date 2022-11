Buchhändler zur Buchlogistik: Unzuverlässig und langsam

Handel, Logistik

In der Hochsaison ist Schnelligkeit und Lieferbarkeit besonders gefragt. Können Zeitfracht, Libri, Umbreit & Co. den Anforderungen nachkommen? Das Fazit der rund 330 Buchhändler, die sich an einer buchreport-Umfrage beteiligt haben, fällt gemischt aus, mit eindeutigen Tendenzen:

Während die Nachschubsituation durch die Barsortimente bzw. die Bücherwagen-Dienste bei Libri /Könemann und Umbreit überwiegend positiv bewertet wird, schneidet Zeitfracht durchweg schlecht ab. Bemängelt werden Unzuverlässigkeit, schwere Kontaktaufnahme, unzureichende Lieferbarkeit, abhandengekommene Pakete sowie hohe Transportkosten.

Bei den Verlagsauslieferungen zeichnet sich ein ähnliches Stimmungsbild ab. Auch hier erhält Zeitfracht die Note „mangelhaft", während VVA sowie LKG, HGV und Prolit mit „gut" punkten. „Zeitfracht muss permanent reklamiert werden. Packstücke unvollständig, dauert lange und oft beschädigte Titel", heißt es in den Kommentaren, und: „Man merkt stark, das auch dort Personalmangel herrscht. Die Ware kommt häufig verspätet, nicht vollständig oder es fehlen die Unterlagen wie Rechnungen oder Lieferscheine in den Paketen."

Tatsächlich nennen auch die Logistiker selbst den anhaltenden Personalmangel als Hauptgrund für das Ruckeln in der Lieferkette, mit dem auch andere Branchen zu kämpfen haben: Die Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern mit fehlenden Perspektiven bei Gehalt, Wertschätzung, Arbeitszeiten und der „Drive-Life-Balance“, wie die „Lebensmittel Zeitung“ titelte, dürften absehbar nicht zur Erholung beitragen.