Buchhandlung Peterknecht: Umzug mit Spendenaktion

Der Erfurter Buchhändler Peter Peterknecht zeigt, wie ein Umzug aufmerksamkeitsfördernd vonstatten gehen kann: 3 Wochen lang ist seine Buchhandlung Peterknecht Schritt für Schritt, bzw. Regal für Regal, in ein neues Ladengeschäft auf der anderen Straßenseite umgezogen. Für den Eröffnungstag war eine Reihe an Aktionen geplant worden, die nicht nur Aufmerksamkeit für die Buchhandlung generierten, sondern auch den Blick auf den andauernden Krieg in der Ukraine lenkten: