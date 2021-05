Das waren die umsatzstärksten Bücher im April

Handel, Markt

Die aktuellen Umsatz-Kennzahlen zeigen signifikante Zuwächse in allen drei deutschsprachigen Märkten gegenüber dem massiven Einbruch des Vorjahres. Es ist also ein Plus von niedrigem Niveau, wie buchreport in seinen Umsatztrend-Analysen aufzeigt, die in diesen Tagen viel Interpretationsbedarf aufweisen. Näheres und ausführlich hier:

Starke Sachbuch-Impulse

Eine übergreifende Auffälligkeit im aktuell unübersichtlichen Buchmarktgeschehen ist die Konjunktur der Sachthemen. Die haben in den deutschsprachigen überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Die Sachbuch- und Ratgeber-Konjunktur zeigt sich auch im Ranking der umsatzstärksten Titel im April (s. Tabelle unten). Dass lediglich 4 der 10 in die Belletristik-Kategorie fallen, ist extrem ungewöhnlich. Ist dies die Zeit für Welterklärung, Meinung und Rat? Oder ist es schlicht der Umstand, dass bei den Sachthemen – ob politisch (Schätzing, Wagenknecht, Precht), medizin-naturwissenschaftlich (Fleck, Nguyen-Kim) oder bei Koch-Ratgebern (Henssler) – die Autorinnen und Autoren durchweg medienprominent und bestsellererprobt sind?

Das waren die Umsatzführer im April über alle Buchgenres und Formate. Die Titel sind mit ausführlicheren Information aus der buchreport-Bestseller-Datenbank verlinkt.