April im Plus, aber mit Kinderbuch-Ausreißer

Ende April, wenn das Ostergeschäft vorbei ist, weiß der Buchhandel in der Regel, wie das Jahr angelaufen ist. Dieses Mal fällt die Standortbestimmung gleichwohl schwerer, weil sowohl die aktuellen Buchverkäufe als auch die des Vorjahres von Ladenschließungen beeinträchtigt waren – allerdings in unterschiedlichem Maße: 2021 waren im April Buchhandlungen in Ost-Österreich geschlossen. Im Vorjahr gab es landesweit Schließungen bis zu…