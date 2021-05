Núria Cabutí neu im Aufsichtsrat von Bertelsmann

Personalia

Núria Cabutí, CEO der spanischsprachigen Buchverlagsgruppe Penguin Random House Grupo Editorial, wird zum 1. Juni neu in den Aufsichtsrat von Bertelsmann berufen.

Vor ihrer Berufung in den Aufsichtsrat war Cabutí einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Bertelsmann Management Representative Committee (BMRC), der internationalen Führungskräftevertretung des Unternehmens, gewählt worden.

Ihre Karriere in der Buchbranche begann sie 1992 beim Bertelsmann-Verlag Plaza & Janés. Hier und in der spanischsprachigen Bertelsmann-Verlagsgruppe Random House Mondadori bekleidete sie in den darauffolgenden Jahren verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation sowie als Verlegerin, bevor sie 2010 zur CEO von Random House Mondadori ernannt wurde. Nach der Fusion mit Penguin wurde daraus die heutige Penguin Random House Grupo Editorial.

Cabutí folgt in dieser Aufgabe auf Ian Hudson, der nach seinem Ausscheiden aus dem Konzern im März 2020 auch den Aufsichtsrat verlassen hatte.