Ulrike Ostermeyer wird Senior-Lektorin bei Rowohlt

Personalia

Ulrike Ostermeyer wird ab Januar 2022 als Senior-Lektorin im literarischen Hardcover-Programm des Rowohlt Verlags tätig sein. Ihr Schwerpunkt wird dabei auf der deutschsprachigen Literatur liegen.

Seit 2018 hat Ostermeyer als Editor-at-Large für den Kampa Verlag sowie als freie Lektorin u.a. für die Verlage Claassen, Hanser Berlin und Matthes & Seitz gearbeitet. Von 2013 bis 2017 war sie die Verlagsleiterin des Arche Literaturverlages. Zuvor war sie als Programmverantwortliche für den dtv und die Ullstein Buchverlage tätig. „Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im literarischen Lektorat wird sie für den Verlag bei der Betreuung von Hausautor:innen wie in der Akquise eine große Bereicherung sein“, heißt es seitens Rowohlt. Ostermeyer folgt auf Ulrike Schieder, die Anfang 2022 als Lektorin zu dtv wechseln wird.

Bereits am 1. Oktober hat Anna Humbert als Lektorin für das Literaturprogramm von Rowohlt und Rowohlt Hundert Augen begonnen. Sie war zuvor als Kuratorin im Literaturhaus Berlin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Potsdam tätig.

Ulrike Ostermeyer und Anna Humbert verstärken die von Marcus Gärtner geführte Abteilung, der außerdem Katja Sämann als Senior-Lektorin, Margit Knapp sowie Sarah Houtermans angehören.