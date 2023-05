Übersicht: Diese Preise wurden auf der Leipziger Buchmesse überreicht

Literaturpreise

Die Leipziger Buchmesse 2023 fühlte sich ein bisschen wie ein Befreiungsschlag an: Endlich wieder Zuschauer, Leser, Fans. Volle Hallen trotz geringerer Ausstellerzahlen, aber dennoch: eine Rückkehr der Buchmesse.

Zur alten, neuen Messenormalität gehören auch die vielen Preise, die üblicherweise in Leipzig verliehen werden. buchreport stellt eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen zusammen. Allen voran natürlich der Preis der Leipziger Buchmesse, der in drei Kategorien überreicht wurde.

Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2023 wurde der russisch-jüdischen Autorin Maria Stepanova überreicht, die 1972 in Moskau geboren wurde und derzeit im deutschen Exil lebt. Sie erhielt den Preis für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“. Die Gedichtzyklen – so liedhaft wie erzählerisch – führen eindrücklich vor, wie sich in aktuelle Poesie ein waches Geschichtsbewusstsein einschreibt. Der Band ist im Mai 2022 im Verlag Suhrkamp erschienen. Die viel gelobte Übertragung aus dem Russischen stammt von Olga Radetzkaja. Die Jury verwies in ihrer Begründung auch auf den Lyrikband „Der Körper kehrt wieder“ (2020) und den Roman „Nach dem Gedächtnis“ (2020).

Kurt-Wolff-Preis

Der mit 35.000 Euro dotierte Kurt-Wolff-Preis 2023 geht an den Alexander Verlag Berlin, der seit genau 40 Jahren mit sicherem Griff „gut gemachte Bücher zu Theater und Film sowie literarische und essayistische Texte publiziert“, wie es heißt. Mit Veröffentlichungen von Fritz Kortner, Ingmar Bergman, Peter Brook, Heiner Müller, und Frank Castorf, mit den Reihen Nahaufnahme, Kreisbändchen und Postdramatisches Theater in Porträts belege der Verlag, dass Literatur zu einzelnen Künsten nicht nur die Fachwelt etwas angehe, sondern eingreifend sein könne, und zwar gesellschaftlich, kunstpolitisch und ästhetisch.

Den mit 15.000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Förderpreis 2023 erhält der Elif Verlag aus Nettetal. Die Preisverleihung fand am 28. April auf dem Forum „Die Unabhängigen“ statt.

Seraph 2023

Mit dem Seraph zeichnet die Phantastische Akademie einen Literaturpreis für Phantastik in drei Kategorien aus. Das sind die Gewinner:

Bestes Buch: Theresa Hanning für „Pantopia“ (Fischer TOR)

für „Pantopia“ (Fischer TOR) Bester Independent Titel: Christopher Abendroth für „Der salzige Geschmack unserer Freiheit“

für „Der salzige Geschmack unserer Freiheit“ Bestes Debüt: Lucia Herbst für „Medusa: Verdammt lebendig“ (Piper Wundervoll)

Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik

Das „Börsenblatt“ hat den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik verliehen. In diesem Jahr ging die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung an die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Jutta Person. In ihrer Begründung hob die Jury die „besondere Virtuosität ihrer Buchbesprechungen hervor, die unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, in der Zeit und im Philosophie Magazin erscheinen“.

Lesekünstlerin des Jahres

Der Kinderbuchautorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin Sabine Bohlmann ist Lesekünstlerin des Jahres 2023. Mit der Auszeichnung kürt die Interessengruppe (IG) Leseförderung des Börsenvereins zum 15. Mal einen oder eine Kinderbuchautorin oder -autor, deren Lesungen das junge Publikum besonders begeistern.

Tanja Eger, Sprecherin der IG Leseförderung und Jurymitglied, über die diesjährigen Lesekünstlerin: „Sabine Bohlmann ist gewiss eines der größten Erzähltalente der deutschen Gegenwartskinderliteratur. Ihren Lesungen merkt man nicht nur die hohe Professionalität der Schauspielerin an, sondern auch, mit wie viel Herzblut sie ihre Geschichten schreibt.

Buchpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse wurde auch der Buchpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 verliehen. In diesem Jahr geht er an „Slowflowers“ von Chantal Remmert und Grit Hartung. In der Begründung der Jury heißt es: „In ihrem gemeinsamen Buch Slowflowers zeigen sie in wunderbaren Bildern, welche Pracht selbst angebaute Blumen entfalten können und inszenieren diese wie in den Stillleben niederländischer Maler. Die Blumen erinnern dadurch an eine Zeit, wo eine einzige Tulpenzwiebel so viel wert sein konnte wie ein ganzes Haus in Amsterdam. […] Die Tipps zum Gärtnern eignen sich durchaus auch für kleinere Gärten und sogar für Balkonien, um bunter leben zu wollen. Herausgekommen ist ein Band mit praktischen Anregungen und eindrucksvollen Fotografien für alle, die sich an gartenfrischen, saisonalen Blumenbouquets erfreuen mit natürlich gewachsenen Gartenblumen, deren regionaler Anbau im Rhythmus der Natur den Boden schont und sogar Nahrung und Lebensraum für Insekten, Vögel & Co. bietet, denn Blumen sind das Lächeln der Erde.“

Sales Award

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse wurden jetzt die Sales Awards in 3 Kategorien verliehen. Prämiert werden „herausragende Verkaufsstrategien in der Buchbranche“. Das sind die Gewinner.