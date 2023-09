Bewerbungsstart für den Preis der Leipziger Buchmesse

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 vergeben, im kommenden Jahr also zum 20. Mal. Verlage können ab sofort bis zum 2. Oktober aktuelle Werke in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung einreichen.

Die siebenköpfige Jury, die im kommenden März die Preisträgerinnen und Preisträger kürt, begrüßt zwei neue Gesichter: Marie Schmidt, Redakteurin und Literaturkritikerin der „Süddeutschen Zeitung“, sowie David Hugendick, Kulturkorrespondent der „Zeit“ und „Zeit Online“. Sie ergänzen ab sofort die Jury um Insa Wilke (Vorsitz), Maryam Aras, Moritz Baßler, Cornelia Geißler und Shirin Sojitrawalla.

Die neuen Jury-Mitglieder

Marie Schmidt (geboren 1983) ist Redakteurin und Literaturkritikerin im Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“. Im Frühjahr 2023 war sie Critic-in-Residence an der Washington University in St. Louis. Juryerfahrung sammelte sie bereits beim Wilhelm Raabe-Literaturpreis, Alfred-Döblin-Preis und Marie Luise Kaschnitz-Preis. „Den Preis der Leipziger Buchmesse verfolge ich jedes Jahr mit Spannung, weil er mit seinen Auszeichnungen für Belletristik, Sachbuch und Übersetzung die Vielseitigkeit des Büchermachens wertschätzt. Ich freue mich, dazu jetzt etwas beitragen zu können“, sagt Marie Schmidt.

David Hugendick (geboren 1980) arbeitet seit Juni als Kulturkorrespondent bei der ZEIT und ZEIT ONLINE. Zuvor war er 14 Jahre lang als Literaturredakteur bei ZEIT ONLINE tätig. Er fungierte 2020 als Jurymitglied des Deutschen Buchpreises und gehört aktuell zur Jury des Aspekte-Preises des ZDF.

Die Bewerbung für den Preis der Leipziger Buchmesse ist bis zum 2. Oktober möglich. Verlage können pro Preiskategorie bis zu zwei Titel einreichen, die zwischen dem 1. Mai 2023 und 20. März 2024 erschienen sein müssen. Die Bekanntgabe der Nominierungen erfolgt am 29. Februar. Die Preise werden schließlich am ersten Tag der Leipziger Buchmesse, 21. März, um 16 Uhr in der Glashalle vergeben. Den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 erhielten Dinçer Güçyeter (Belletristik), Regina Scheer (Sachbuch/Essayistik) und Johanna Schwering (Übersetzung).