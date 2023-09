Anne Hedwig Kaiser neu als Pressereferentin bei Diogenes

Personalia

Seit dem 1.8.2023 verstärkt Anne Hedwig Kaiser als Pressereferentin das Team für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Diogenes und übernimmt die Elternzeitvertretung von Viktoria Zima.

Anne H. Kaiser studierte Kommunikation, Literatur- und Kulturwissenschaften sowie Verlagswesen in Saarbrücken, Metz und Straßburg. Stationen als Praktikantin waren das Internationale Literaturfestival Berlin und Suhrkamp. Im Anschluss an das Studium arbeitete sie eineinhalb Jahre bei der Agentur BUCH CONTACT in Freiburg, wo sie zuletzt als Managerin für Kultur-PR tätig war. Anfang 2022 stieg sie als Volontärin bei Diogenes ein und wurde am 1.2.2023 zur Junior Pressereferentin befördert.