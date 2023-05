Leipziger Buchmesse zählt 274.000 Gäste

Veranstaltung

Nach drei Jahren war die Sehnsucht nach einem Live-Messeerlebnis offenbar groß: Zwar erreichte die Leipziger Buchmesse nicht aus dem Stand weg die Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 (286.000), doch landete die Messe mit rund 274.000 Gästen zumindest nah dran. Im Februar hatte Messedirektor Oliver Zille noch defensiv mit rund 130.000 Besuchern kalkuliert – und wurde nun wohl angenehm überrascht:

Insgesamt 2082 Aussteller aus 40 Ländern hatten ihre Stände und Angebote in Leipzig präsentiert, die Manga-Comic-Con sorgte für die bekannt farbenprächtigen Kostüme, das Lesefest Leipzig liest zog in der Stadt wieder zahlreiche Besucher an. Fast vergessen schien der Ärger um die (späte) Absage 2022, die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Messe und Verlagen.

„Was für ein Comeback! Die Leipziger Buchmesse hat aufs Beste bewiesen, warum sie im Bücherfrühling unentbehrlich ist. Nach drei Jahren schmerzvoller Pause hat sie sich erneut als bedeutendes Forum für die Branche und öffentliche Bühne für Bücher und das Lesen gezeigt“, freute sich Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins. „Leipzig versprüht Buchbegeisterung an jeder Ecke – das ist so wichtig, um gerade junge Menschen ans Lesen heranzuführen. Die Branche hat die Messe zum intensiven Austausch genutzt und konnte zeigen, wie engagiert und selbstbewusst sie trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ist. Hochaktuelle politische Debatten wechselten sich ab mit Bildungsworkshops und großem Cosplay-Wettbewerb – das spiegelt die unglaubliche Vielfalt des Buchmarkts wider, die elementar für unsere Gesellschaft ist und die es unbedingt zu erhalten gilt.“

Für Messedirektor Oliver Zille war klar: „Die Leser:innen haben sich ihre Messe zurückerobert.“ Und weiter: „Die Branche ist begeistert, mit welcher Herzlichkeit und Entspanntheit das Bücherfest gefeiert wurde. Die Autor:innen sind glücklich, endlich wieder ihr Publikum persönlich getroffen zu haben. Der Schwung der letzten Tage gibt uns Rückenwind für alles Kommende.“

Die Messe testete auch neue Formate wie beispielsweise die #buchbar, einer Art Iglu, in dem sich Autor:innen und Gäste in eher kleinteiliger Atmosphäre begegnen konnten. Bei über 100 Fachveranstaltungen hätten sich auch Branchenvertreter zum Austausch getroffen, heißt es in der ersten Bilanz der Messe.

Die nächste Leipziger Buchmesse ist bereits terminiert – und rückt wieder auf den gewohnten früheren Termin vom 21. bis 24. März 2024.