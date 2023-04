Aus den Unternehmen

Sabine Bohlmann ist „Lesekünstlerin des Jahres 2023“

IG Leseförderung des Börsenvereins wählt Sabine Bohlmann zur besten Vorleserin unter den Kinder- und Jugendbuchautor*innen / Preisverleihung auf der Leipziger Buchmesse

Der Kinderbuchautorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin Sabine Bohlmann ist Lesekünstlerin des Jahres 2023. Mit der Auszeichnung kürt die Interessengruppe (IG) Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zum fünfzehnten Mal einen oder eine Kinderbuchautor*in, deren Lesungen das junge Publikum besonders begeistern. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr wieder wie gewohnt auf der Leipziger Buchmesse statt.

Tanja Eger, Sprecherin der IG Leseförderung und Jurymitglied, über die diesjährigen Lesekünstlerin: „Sabine Bohlmann ist gewiss eines der größten Erzähltalente der deutschen Gegenwartskinderliteratur. Ihren Lesungen merkt man nicht nur die hohe Professionalität der Schauspielerin an, sondern auch, mit wie viel Herzblut sie ihre Geschichten schreibt. Im Umgang und Gespräch mit den Kindern ist sie wunderbar nahbar und mit ernsthaftem Interesse bei den jungen Zuhörer*innen – hie und da kann man sogar ihre beliebte Kinderbuchfigur „Frau Honig“ aus ihr herausblitzen sehen. Ihr Werk wird von der Leserschaft – ob groß oder klein – innig geliebt und vermittelt so viel Lesevergnügen, dass es für uns als IG Leseförderung eine große Freude ist, sie als „Lesekünstlerin des Jahres“ auszuzeichnen.

Alle Buchhandlungen, die einen oder eine Autor*in für die Auszeichnung vorgeschlagen haben, konnten zudem eine Lesung mit der Preisträgerin gewinnen, alle teilnehmenden Bibliotheken hatten die Chance auf ein Buchpaket. Die Gewinner wurden heute bei der Verleihung ausgelost: Auf eine Lesung mit der Lesekünstlerin darf sich die Buchhandlung Kirchzartener Bücherstube in Kirchzarten freuen. Ein kompletter Satz der Bücher von Sabine Bohlmann geht an die städtische Mediothek in Tauberbischofsheim.

Für die Auszeichnung „Lesekünstler*in des Jahres“ können Buchhandlungen und Bibliotheken Autor*innen empfehlen, die sie als Vorleser*innen für Kinder oder Jugendliche in Buchhandlungen, Bibliotheken oder Schulen erlebt haben. Aus allen Vorschlägen wählt die IG Leseförderung den oder die Lesekünstler*in des Jahres. Ziel des Preises ist es, eine Empfehlung für besonders eindrucksvolle Autor*innenbegegnungen zu geben. Medienpartner sind das Fachmagazin Börsenblatt sowie die Leipziger Buchmesse.

Die Ausgezeichnete

Sabine Bohlmann wurde 1969 in München geboren und arbeitet als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Kinderbuchautorin. Seit 1984 synchronisiert sie vor allem in Kinderfilmen und -serien, zum Beispiel in „Die Simpsons“ (Lisa Simpson), „Harry Potter“ (Die maulende Myrte) oder „Sailor Moon“ (Sailor Moon). Seit 2004 ist sie auch als Autorin tätig, schrieb zunächst Familienratgeber, dann zahlreiche Kinderbücher. Bohlmann hält Lesungen in Schulen, Bibliotheken, in Buchhandlungen und auf Lesefestivals in ganz Deutschland. Ihre Bücher werden unter anderem bei Thienemann-Esslinger und Loewe verlegt.