Trio mit veränderten Aufgaben: Manuel Herder verlässt Geschäftsführung

Personalia, Verlage

Im Verlag Herder gibt es eine Veränderung: Nach fast 30 Jahren zieht sich Manuel Herder zum 1. März aus der Geschäftsführung zurück. Das teilte der Verlag am Montag mit. Er wolle sich mehr auf seine strategischen Aufgaben in der Holding des gesamten Verlagshauses konzentrieren. Simon Biallowons (36) und Philipp Lindinger (38), die bereits seit 1. Dezember 2020 als Geschäftsführer tätig sind, werden als Doppelspitze die Führung des Verlags übernehmen.

„Nach fast 30 Jahren in der operativen Geschäftsführung habe ich das Tagesgeschäft abgegeben, um über den Horizont meines bisherigen Wirkens hinaus zu schauen“, sagt Verleger Manuel Herder, der sich seit Sommer letzten Jahres politisch engagiert. „Verlage brauchen heute Führungskräfte, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind“, begründet er den Generationenwechsel.

Simon Biallowons, studierter Philosoph und ausgebildeter Journalist, ist seit 2014 im Verlag Herder tätig. Er verantwortet wie bisher Content & Product, also das Programm aller Buchbereiche und Zeitschriften sowie die Abteilungen Presse und Veranstaltungen, Einkauf und Produktion und Rechte und Lizenzen.

Der Betriebswirt Philipp Lindinger ist für Business & Reach, also Personal, Finanzen-IT, Business Development, Marketing, Vertrieb und Unternehmenskommunikation zuständig. Er war schon von 2008-2014 bei Herder. Von 2014-2019 war Philipp Lindinger in leitenden Positionen in einer Onlineagentur und in der Industrie tätig. 2019 stieg er im Verlag als Mitglied der Geschäftsleitung wieder ein.