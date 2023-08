Thienemann-Esslinger Verlag begrüßt Neuankömmlinge

Personalia, Verlage

Bei Thienemann-Esslinger gibt es an einigen Stellen Wechsel durch Elternzeitvertretungen und neue Volontärinnen.

Svenja Schnitzer (30) hat Anfang Juli die Assistenz der Geschäftsführung übernommen und vertritt Juliane Kessler in ihrer Elternzeit. Svenja Schnitzer studierte International Management in Karlsruhe und Nürnberg, absolvierte Praktika bei Siemens und SAP sowie Volkswagen. Zuletzt war sie Assistentin der Geschäftsführung bei Hahn Automobile in Stuttgart.

Im Vertrieb ist Michelle Gomez (32) vom Buchhandel in die Verlagsbranche gewechselt. Die gelernte Buchhändlerin kommt von Thalia Pforzheim, wo sie zuletzt Warengruppenleiterin Junge Erwachsene/New Adult war. Sie vertritt Elina Müller in deren Elternzeit und übernimmt u.a. die Betreuung der Verbünde und Barsortimente.

Seit Mitte April unterstützt Fabienne Grzesiek (28) die Marketingabteilung als Junior Marketing-Managerin und hat von Anna Wittich, die in Elternzeit ist, Aufgaben übernommen. Fabienne Grzesiek absolvierte nach einer Ausbildung zur Medienkauffrau das Studium Mediapublishing an der Hochschule der Medien Stuttgart und sammelte anschließend Verlagserfahrungen als studentische Aushilfskraft bei Mair Dumont, als Werkstudentin in der Marketingabteilung der Ernst Klett Sprachen GmbH sowie als Praktikantin im Bereich Blogger Relations bei Carlsen.

In der Lizenzabteilung, unter Leitung von Julia Schülli, wurde eine Volontariatsstelle geschaffen, die seit Anfang Juli Anna Bäumker (24) besetzt. Anna Bäumker studierte „Moderne Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft“ in Gießen und Edinburgh und absolvierte ihren Master im Studiengang „Kultur – Sprache – Medien“ mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft in Flensburg. Erste Berufserfahrung im Lizenzbereich konnte sie bei der US-amerikanischen Agentur 2 SEAS Agency sammeln, die auf englisch-, französischsprachige und niederländische Literatur spezialisiert ist.

Ebenfalls neu ist die Stelle der Volontärin im Marketing, unter Leitung von Christine Hüttig. Zum 1. August startete Sina Döring (24), die vor allem im Bereich Social Media und Blogger Relations unterstützen wird. Sina Döring absolvierte ihr Bachelorstudium im Hauptfach Germanistik an der Universität Kassel. Verlagserfahrung sammelte sie als Praktikantin beim Verlag indayi edition in Darmstadt.

Im Lektorat von Esslinger und Planet folgt Ann-Kathrin Zettl (27) auf Selina Föller als Volontärin. Ann-Kathrin Zettl studierte Komparatistik und Buchwissenschaft an den Universitäten Mainz und London sowie Kinder- und Jugendliteratur an der Goethe Universität Frankfurt mit Abschluss Master. Während ihres Studiums arbeitete sie als Wissenschaftliche Hilfskraft für die Stiftung Lesen und absolvierte Praktika in der Silke Weitendorf Stiftung und beim Kindermann Verlag.