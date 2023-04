Thalia übernimmt Schweikhard

Buchhandel

Thalia übernimmt eine weitere Sortimentsbuchhandlung: Jürgen Schweikhard verkauft seine Buchhandlung Schweikhard in Bingen am Rhein an den Marktführer.

Die Übergabe erfolgt zum 1. Mai und ist mit einem Umzug innerhalb der Stadt auf eine neue Fläche im CityCenter verbunden, nur wenige Gehminuten entfernt vom bisherigen Standort der Buchhandlung in der Schmittstraße, der Ende April schließen wird.

Jürgen Schweikhard zieht sich aus persönlichen Gründen zurück, als Familienunternehmer in dritter Generation sei ihm die Entscheidung für einen Verkauf nicht leichtgefallen. Den neuen Thalia-Standort im CityCenter wird seine Tochter Susann Schweikhard-Döll übernehmen, die auch schon bisher die Buchhandlung geleitet hatte. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhandlung Schweikhard werden nach dem Inhaberwechsel von Thalia weiterbeschäftigt.

Weitere Details:

Die neue Filiale im Einkaufszentrum hat rund 350 qm Verkaufsfläche.

Nach dem Umzug ist die Neueröffnung ist für Anfang Juni 2023 geplant.

Geplant ist ein „klassischen Buchsortiment für die ganze Familie“ sowie ausgewählte Geschenkartikel und eine Auswahl an Spielen und Spielwaren.

Im rund 25.000 Einwohner zählende Bingen gibt es mit der Buchhandlung Timeline noch ein weiteres Sortiment, außerdem die Antiquariate Ja-Buch und Dennis R. Plummer.