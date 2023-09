Thalia übernimmt Buchhandlung Herdecke

Handel

Thalia übernimmt die Buchhandlung Herdecke. Nachdem Inhaberin Inka Beermann Anfang August für ihre Buchhandlung Insolvenz anmelden musste, übernimmt nun der Filialist zu Ende Oktober. Am 2. November soll die Buchhandlung dann nach einem Umzug auf einer neuen Fläche von 102 qm direkt gegenüber der bisherigen Räume in der Herdecker Innenstadt neu eröffnen. Alle Mitarbeitenden der Buchhandlung Herdecke werden von Thalia weiterbeschäftigt.

Nach Beermanns Insolvenz-Anmeldung kämpften in der zwischen Dortmund und Hagen gelegenen Stadt Bürgerinitiativen für den Erhalt der einzigen Buchhandlung im Ort. „Ich bin unglaublich erleichtert, dass Thalia uns gerettet hat und die Buchhandlung weiterführen wird“, freut sich Beermann jetzt. Eine Einbindung der Buchhandlung Herdecke in das Thalia-Partnermodell mit Anbindung an die Thalia-Logistik, -IT und -Sortimentsgestaltung sei aufgrund der Insolvenz-Situation nicht möglich gewesen. Daher sei die Übernahme die einzige Lösung gewesen, erklärt Thalia-Vertriebsdirektor Dennis Book.

Das bereits bekannte Buchsortiment der Buchhandlung Herdecke wird am neuen Standort um Thalia-typische und teils exklusive Produkte wie Tassen, Socken oder Geschenkartikel erweitert. Außerdem wird es künftig ein Angebot an tolino-E-Readern geben.

Der letzte Verkaufstag am aktuellen Standort wird voraussichtlich der 20. Oktober sein.