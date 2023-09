Börsenverein: E-Book-Markt wächst moderat

E-Book

Der E-Book-Markt verzeichnet weiter Zuwächse, vermeldet der Börsenverein. Umsatz und Absatz seien im 1. Halbjahr 2023 erneut moderat gewachsen. Nach starken Zuwächsen in den Jahren 2020 (+17,8%) und 2021 (+9,6%) konnte jetzt noch ein kleines Plus von 3,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festgestellt werden. Der Umsatzanteil des E-Books am Publikumsmarkt lag im 1. Halbjahr 2023 bei 7,9% (2022: 8,1%). Insgesamt wurden 22,1 Mio E-Books verkauft, ein Plus von 6,1% im Vergleich zu 2022.

Die Anzahl der Käuferinnen und Käufer ist jedoch weiter gesunken: Wie auch schon im 1. Halbjahr 2022 sank die Zahl der Käufer um weitere 7% auf 2,3 Mio (2022: 2,5 Mio Käufer). Während es also immer weniger Käufer gibt, kaufen diese dafür umso intensiver: Mit im Schnitt 9,6 E-Books kauften sie mehr Titel als im Vorjahreszeitraum (2022: 8,4 Stück). Die Ausgaben pro Käufer erhöhten sich um 11,1% auf 60,56 Euro.

Der Börsenverein meldet in Kooperation mit GfK Entertainment halbjährlich die Entwicklung auf dem E-Book-Markt. Die Hochrechnungen der E-Book-Absätze und -Umsätze stammen aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch mit insgesamt 20.000 Personen. Sie sind repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung ab 10 Jahren, für insgesamt 65,9 Mio Menschen. Erfasst werden alle Käufe einzelner E-Books ab einem Verkaufspreis von 0,49 Euro.

Eine Übersicht über die Zahlen ist hier abrufbar.

buchreport wertet monatlich und halbjährlich die von Media Control erfassten E-Book-Download-Zahlen von buchhändlerischen Verkaufsplattformen für Verkäufe ab 3 Euro aus. Demnach wurden im 1. Halbjahr 2023 im Schnitt 6,1% mehr E-Books verkauft als im 1. Halbjahr 2022. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 10,3% zu.