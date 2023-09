Gesellschaft, Feminismus, Gendern: Utopie und Praxis

Bücher und Autoren

Der Wandel der Gesellschaft spiegelt sich auch in der anhaltenden Definition von Rollenbildern, insbesondere der Positionierung der Frau. Die Journalistin Stefanie Lohaus („Missy Magazine“) beschreibt die Entwicklung des deutschen Feminismus in den vergangenen 5 Jahrzehnten als „erfolgreichste soziale Bewegung in der Geschichte“, wie es in der Suhrkamp-Ankündigung zum lila gewandeten Titel „Stärker als Wut“ heißt, wobei die Geschichte nicht zu Ende ist …

Ebenfalls aus historischer Perspektive entwickelt die Wissenschaftlerin Kristen Ghodsee beispielhaft „Utopien für den Alltag“ (Suhrkamp), bei dessen Herausforderungen Frauen bisher zumeist die Hauptlast tragen.

Neben den historisch fundierten Analysen melden sich Autorinnen zu Wort, die auch in Social Media aktiv sind und aus eigener Praxis die eigenen Ansprüche im Sinne eines Rollenwandels infrage stellen:

Elena Müllner beschreibt, wie sie ihren Perfektionsanspruch und ihr Ziel aufgegeben hat, es beruflich und privat allen recht zu machen: „I Know I Can“ (Rowohlt).

Autorin und Podcasterin Elise Loehnen beleuchtet die „Todsünden“ moderner Frauen, die sich zu sehr an den Erwartungen von Männern orientieren, „Ich. Will. Gefallen“ (Knaur), und rät, aus kulturellen Mustern auszubrechen und nicht mehr ihre Außenwirkung zum Maßstab zu machen.

Hannah Maylou formuliert Ähnliches für Goldegg, „Wir müssen gar nichts!“, und meint damit: „Befreie dich von gesellschaftlichen Normen und sei du selbst.“

