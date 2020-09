Thalia eröffnet im Frühjahr 2021 in Wernigerode

Buchhandel, Handel

417 qm Verkaufsfläche wird die neue Buchhandlung von Thalia im Ladenlokal Breite Straße 43 haben. Dabei entstehen auch neue Arbeitsplätze.

5 Mitarbeiter sollen die neue Filiale ab März 2021 bespielen. Neben Wernigerode (33.000 Einwohner) hat Thalia einen zweiten Standort in der Harz-Region in Osterode.

Die neue Buchhandlung bietet ein klassisches Vollsortiment mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Kinder- und Jugendbuch. Ein großes Spielesortiment, Deko- und Geschenkartikel sowie die Tolino E-Reading-Familie ergänzen das Angebot. Die Buchhandlung werde innovative Services und digitale Hilfsmittel bieten, so der Filialist. So könnten Kunden beispielsweise über ein Tablet mobil im Laden bezahlen. Buchbestellungen, die Online aufgegeben werden, können zur Abholung kostenfrei in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert werden. Auch Veranstaltungen sollen hier zukünftig stattfinden.