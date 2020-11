teNeues Verlag: Neue Köpfe für das Programm

Personalia

Berrit Barlet (46) und Pit Pauen (47) übernehmen zum 1. Dezember die Programmleitung im teNeues Verlag von Bernhard Kellner, der bisher die programmatische Gesamtverantwortung innehatte. Der teNeues Verlag, der seit Oktober als eigenständige Marke Teil der Weltbild Gruppe ist, unterteilt die Programmleitung zukünftig in zwei Bereiche:

Berrit Barlet wird das Buchhandelsprogramm verantworten.

Pit Pauen obliegt die Führung des Bereichs Corporate Publishing.

„Mit der neuen personellen Konstellation strebt teNeues ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum an“, wird in der Meldung zu den Personalien betont. Es sollen klassische Schwerpunkte wie die Fotografie gestärkt, aber auch neue Segmente wie Natur, Reise und Kultur weiter erschlossen werden. Der traditionell starke Bereich Corporate Publishing bei teNeues soll dynamisch weiter wachsen.

Berrit Barlet heuerte 2019 bei teNeues an. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Buchbranche in Verlagshäusern wie Piper, Ullstein und Random House. Vor einer Phase der Selbstständigkeit hatte sie zuletzt die Programmleitung der Verlage Langen Müller und Herbig inne. Pit Pauen ist bereits seit 2008 bei teNeues. Zuletzt war er als Senior Editor Corporate Publishing tätig.

Bernhard Kellner verlässt den Verlag nach vier Jahren und wird Hauptgeschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Kulturerbe Bayern.