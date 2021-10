Taschengeldkonto fürs Lesen

„Oftmals wissen Paten, Großeltern und Co. gar nicht so genau, welche Bücher die Kinder bereits haben oder für welche Themen sie sich eigentlich interessieren“, erzählt Buchhändlerin Petra Dreesen. Deswegen hat sie sich für ihre Buchhandlung Dreesen Lesen in Dortmund-Brackel eine passende Lösung überlegt: Mit dem Paten- bzw. Taschengeldkonto können die Kinder selbstbestimmt entscheiden, welches Buch als nächstes gekauft werden soll. Und das geht so: