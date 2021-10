Projekt Comic Art Europe zieht Zwischenbilanz

Aus den Unternehmen

Im Juli 2021 haben sich 19 Künstler*innen aus 9 europäischen Ländern 5 Tage lang mit 6 professionellen Fach- und Lehrkräften in Barcelona getroffen. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch mit Fachleuten aus der Branche und das Entwickeln von fachrelevanten Kompetenzen. Zum Summercamp 2021 in Barcelona gibt es dieses Video.

Darüber hinaus stieß der Open Call für Comic Art Europe auf großes Interesse: Mehr als 200 Bewerbungen aus 32 Ländern wurden eingereicht. Filipa Beleza (Portugal), Maria Surducan (Romania), Meikel Mathias (Germany), Marine des Mazery (France) and Karrie Fransman (UK) haben jeweils eine Unterstüzung von 5.000€ erhalten. Untenstehend finden Sie alle Informationen zum 2. Open Call für Comic Art Europe. Das diesjährige Thema lautet „Living Together“.

Seit 2021 arbeitet das Projekt Comic Art Europe daran Comic-Kunst in Europa zu stärken, indem es mit kollaborativen Arbeitsmethoden experimentiert. Es fördert die grenzbeschreitende Mobilität von Kunstwerken, Kunstschaffenden und Künstler *innen, um Comic-Kunst mehr Wertschätzung zu verschaffen. So will das Projekt den Boden bereiten für eine europäische Comic-Community, die Kunstschaffende und Organisationen auf europäischer Ebene positionieren kann. Damit soll sie die historische Dominanz amerikanischer und japanischer Comic-Giganten herausfordern können.

