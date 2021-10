Empfehlungskatalog für Kinder- und Jugendliteratur „The White Ravens“ veröffentlicht

Aus den Unternehmen

Die neuen „Weißen Raben“ sind da und feiern ihren 35. Geburtstag!

Dieses Jahr gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern: Verlage und Institutionen aus aller Welt haben in einem weiterhin von Corona bestimmten Jahr keine Mühen gescheut, der Internationalen Jugendbibliothek Novitäten für die Auswahl des diesjährigen Empfehlungskatalogs zu schicken. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank! Zudem haben die weltweit bekannten „White Ravens“ ein Jubiläum: 1986 erschien die Auswahlliste mit Neuerscheinungen der internationalen Kinder- und Jugendliteratur erstmalig unter dem Titel „The White Ravens“ in englischer Sprache.

Wir finden, 35 Jahre „White Ravens“ sind Grund, ein wenig stolz und sehr dankbar für die langjährige

Unterstützung zu sein! Das bietet uns auch Anlass, zurückzublicken: Was hat sich seitdem verändert? Welche Entwicklungen hat die internationale Kinderliteratur genommen? Was sind die Trends? Einerseits nimmt die Relevanz des Kinder- und Jugendbuchs weltweit zu, auch in Ländern, in denen Bildung und Literaturvermittlung keine Selbstverständlichkeit sind. Und die Themenvielfalt wächst: Natur- und Klimaschutz, kulturelle Identität, Antirassismus und Diversität, die Rechte von Menschen indigener Herkunft – um nur ein

paar Beispiele zu nennen – spiegeln sich auch in der Kinderliteratur wider. Vielfach werden (zeit-)geschichtliche

Themen und Ereignisse aufgegriffen und aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen behandelt. In manchen Ländern werden jedoch einige Inhalte als so brisant eingestuft, dass vor einzelnen Büchern gewarnt wird oder ihr Verkauf und ihre Verbreitung behindert werden. Das betrifft in besonderem Maße Titel, die LGBTQ+-Themen aufgreifen.

Und so freuen wir uns sehr, Ihnen die Weißen Raben 2021 vorzustellen!

Die diesjährige Ausgabe enthält 200 Titel aus 54 Ländern in 38 Sprachen: Bilderbücher, Geschichten und Romane, Märchen und Gedichte, Graphic Novels, Sachbücher und Biografien – Lesestoff für kleine Kinder wie für junge Erwachsene.

Empfohlen werden sie von den Lektorinnen und Lektoren der Internationalen Jugendbibliothek unter Mitwirkung eines Netzwerks von Expertinnen und Experten, das die Buchschenkungen des Jahres an die IJB gesichtet und ausgewertet hat. Kriterien bei der Auswahl sind die literarische und/oder bildnerische Qualität, die Relevanz der behandelten Themen, Originalität, innovative Ansätze oder die Buchgestaltung. Die Auswählenden haben die in der Internationalen Jugendbibliothek eingetroffenen Bücher gesichtet, Neuerscheinungen in den Originalsprachen gelesen, recherchiert und Informationen gesammelt, Verlage und Fachleute in Institutionen und Organisationen kontaktiert.

Die „White Ravens“-Liste stellt qualitätsvolle Kinder- und Jugendbücher heraus und hat sich zu einem nützlichen Instrument für alle entwickelt, die sich über Highlights und Tendenzen der internationalen Kinder- und Jugendliteratur informieren und dabei den Blick über Landes- und Sprachgrenzen werfen möchten, ganz gleich ob sie im Bibliotheks-, Verlags- oder Bildungswesen sind – oder sich auch als Eltern dafür interessieren.

Die „White Ravens 2021“ können als gedruckter Katalog bestellt (via E-Mail unter Info@ijb.de) oder unter www.ijb.de kostenfrei heruntergeladen werden: bit.ly/WhiteRavens2021

Zudem sind die Rezensionen, bibliographischen Daten und Buchcover in der „White Ravens“-Datenbank unter whiteravens.ijb.de/list verfügbar. Auf dem Instagramkanal @thewhiteravens.books werden demnächst alle 200 Buchtitel ausführlich vorgestellt.

Das Cover des diesjährigen Katalogs ist von Nahid Kazemi gestaltet worden, deren Buch „Over the Rooftops, Under the Moon“ für die „White Ravens 2020“ ausgewählt wurde. Die Illustratorin stammt aus dem Iran und lebt in Montréal, Kanada.

Frankfurter Buchmesse: Pandemiebedingt wird dort dieses Jahr keine Präsentation der „White Ravens 2021“ vor Publikum möglich sein. Holen Sie sich ein Katalogexemplar gerne am Stand der Internationalen Jugendbibliothek ab in Halle 3.0 F 54.

Bei Interesse schicke ich Ihnen gerne ein Katalogexemplar zu oder sende Ihnen das PDF der „White Ravens 2021“ via E-Mail.