Stefan Lara Torres wird Head of Content bei GeraNova Bruckmann

Personalia, Verlage

Ab sofort übernimmt Stefan Lara Torres beim Münchner Special-Interest-Publisher GeraNovaBruckmann die neugeschaffene Funktion des „Head of Content“. Damit verantwortet er den Ausbau und die Steuerung der medienübergreifenden Aktivitäten bei der Contentplanung und -nutzung im Buch-, Digital- und Zeitschriftenbereich des Verlagshauses. Zusammen mit den Editorial Teams der drei Verlagsbereiche treibt er die Entwicklung neuer Projekte und Erlösmodelle voran und kümmert sich ebenso verstärkt um Tools zur Themenfindung und deren Validierung sowie um die Autorengewinnung und -bindung.

Stefan Lara Torres bringt über 20 Jahre Erfahrung als Chefredakteur und Creative Director in den Bereichen Digitale Publikationen, Print, Corporate Publishing und Marketing mit. In den vergangenen Jahren war er in renommierten Medienhäusern und Agenturen tätig, u.a. bei den Verlagen Werben & Verkaufen, Bauer Media Group und MVG-Medien.

„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Lara Torres einen Experten für die multimediale Nutzung von Inhalten gewinnen konnten, der ideal zur Ausrichtung unseres Hauses passt und uns bei der Erreichung unserer strategischen Ziele unterstützen wird“, so Publishing-Geschäftsführer Oliver Märten.