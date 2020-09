Schulbuchgeschäft verläuft stabil

Das Schulbuchgeschäft ist in einigen Bundesländern bereits weit fortgeschritten, in Süddeutschland mit noch andauernden Schulferien in vollem Gange: Eine erste Zwischenbilanz deutet auf ein stabiles Schulbuchgeschäft hin. Fürs größte Bundesland Nordrhein-Westfalen, bereits 3 Wochen wieder im Schulbetrieb, weisen die von Media Control ausgewiesenen Schulbuchumsätze auf Vorjahresniveau aus.

Eine alles in allem stabile Entwicklung des Schulbuchgeschäfts zeigt auch eine buchreport-Umfrage unter Buchhändlern: