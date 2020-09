De Gruyter übernimmt wissenschaftliche Zeitschriften des Carl Hanser Verlags

Aus den Unternehmen

Der Carl Hanser Verlag, einer der führenden Verlage Deutschlands für Literatur sowie für angewandte Ingenieurwissenschaften, Technik, Informatik und Wirtschaft, überträgt 8 wissenschaftliche Zeitschriften an den in Berlin ansässigen Wissenschaftsverlag De Gruyter.

Der Carl Hanser Verlag überträgt zum 01.01.2021 die Zeitschriften „International Journal of Materials Research“, „International Polymer Processing“, „Kerntechnik“, „Materials Testing“, „Practical Metallography“, „Tenside Surfactants Detergents“, „ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb“ und „HTM Journal of Heat Treatment und Materials“ an den renommierten Wissenschaftsverlag De Gruyter, Berlin.

De Gruyter ist ein unabhängiger Wissenschaftsverlag mit Hauptsitz in Berlin und Standorten in Basel, Boston, München, Peking, Warschau und Wien. Seit 270 Jahren verlegt De Gruyter als Partner der Wissenschaft Forschung aller Fachrichtungen. De Gruyter veröffentlicht über 1.300 neue Buchtitel und mehr als 900 Zeitschriften im Jahr, ist weltweit führend im Bereich Open Access und bietet auf der Webseite degruyter.com über 12 Millionen Nutzern im Jahr digitalen Zugriff auf wissenschaftliche Inhalte.

Wolfgang Beisler, Geschäftsführer und Gesellschafter Carl Hanser Verlag:

„Es ist uns nicht leichtgefallen, die seit langen Jahren erfolgreich in unserem Haus verlegten wissenschaftlichen Zeitschriften abzugeben.

Dennoch haben wir gesehen, dass sich das volle Potential der Titel in einem auf wissen-schaftliche Publikationen spezialisierten und international tätigen Verlag wie De Gruyter noch um ein Vielfaches besser entfalten kann. Ich freue mich, mit De Gruyter einen renommierten Wissenschaftsverlag gefunden zu haben, der als in Deutschland ansässiger unabhängiger Verlag wie Hanser eine an Langfristigkeit orientierte Firmenpolitik verfolgt.“

Carsten Buhr, Geschäftsführer von De Gruyter:

Carsten Buhr, Geschäftsführer von De Gruyter, fügt hinzu: „Wir freuen uns außerordentlich, unser Portfolio durch die wissenschaftlichen Zeitschriften des Carl Hanser Verlags erweitern zu können. Sie stellen eine exzellente Ergänzung und große inhaltliche Bereicherung unseres Portfolios dar. Wir werden die Zeitschriften mit den Herausgebern mit der gleichen hohen Intensität und Hingabe weiterentwickeln, wie dies bislang im Carl Hanser Verlag der Fall war. Die Zeitschriften profitieren zudem von unserem weltweiten Vertriebsnetz und unserer digitalen Plattform.“