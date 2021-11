Spotify steigt ins Hörbuch-Geschäft ein

Digital

Der Musik-Streamingdienst Spotify erwirbt das US-amerikanische Unternehmen Findaway und steigt damit in den Hörbuch-Markt ein. Das teilte Spotify am Donnerstag mit. Damit bestätigt Spotify die ersten Pläne, die schon im Sommer 2021 bekannt geworden waren. Damals hatte der Streaming-Dienst testweise einige Hörbücher zur Verfügung gestellt – aus dem Testballon wird jetzt ein ernsthafter Antritt im Markt.

Mit dem geplanten Zukauf des Vertriebs- und Service-Anbieters Findaway will Spotify am weiter wachsenden Audiobuch-Markt teilhaben und Hörbücher seinen Kunden zur Verfügung stellen. „Es ist unser Ziel, die Anlaufstelle für Hörer und Autoren zu sein“, so Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer bei Spotify.

Findaway selbst werde seinen Sitz in Solon, Ohio, behalten. Die Übernahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein, muss aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Spotify bringt eine erhebliche Reichweite für das Thema Audiobuch mit: Aktuell zählt das Unternehmen rund 381 Mio aktive Nutzer im Monat, von denen rund 172 Mio Nutzer einen Premium-Account verwenden. Derzeit sind rund 70 Mio Musiktitel und rund 3,2 Mio Podcasts verfügbar.

Mit dem Angebot von Hörbüchern geht Spotify in Konkurrenz zu Anbietern wie BookBeat oder Storytel.