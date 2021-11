Bayerischer Buchpreis 2021 für Emine Sevgi Özdamar und Helge Hesse

Aus den Unternehmen, Literaturpreise

Emine Sevgi Özdamar wird für ihren Roman »Ein von Schatten begrenzter Raum« und Helge Hesse für sein Buch »Die Welt neu beginnen« mit dem Bayerischen Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Frank Schätzing erhält den »Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten« und der Bayern 2-Publikumspreis geht an das Buch »Über Menschen« von Juli Zeh.

Live und vor geladenem Publikum sowie in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren entschied die Jury des Bayerischen Buchpreises über die besten Bücher des Jahres. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis 2021 wurden Emine Sevgi Özdamar für ihren Roman »Ein von Schatten begrenzter Raum« in der Kategorie Belletristik und Helge Hesse für sein Buch »Die Welt neu beginnen. Leben in Zeiten des Aufbruchs 1775 – 1799« in der Kategorie Sachbuch. Sechs Titel standen im Finale, über die auf der Bühne von der Jury intensiv diskutiert wurde. Neben dem Roman »Ein von Schatten begrenzter Raum« von Emine Sevgi Özdamar waren dies »Kairos« von Jenny Erpenbeck sowie »Spitzenreiterinnen« von Jovana Reisinger. In der Kategorie Sachbuch standen neben »Die Welt neu beginnen« von Helge Hesse »Khomeini. Der Revolutionär des Islams« von Katajun Amirpur und »1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart« von Philipp Sarasin in der Endausscheidung.

Der Jury gehören in diesem Jahr neben Sonja Zekri, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, die den Vorsitz innehatte, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg, und Knut Cordsen, Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks, an.

»Helge Hesse erzählt in »Die neue Welt beginnen« die Geschichte eines aufregenden Vierteljahrhunderts und lässt die Protagonisten der Jahre 1775 bis 1799 überzeugend auftreten und verknüpft politische Geschichte mit Alltags- und Wissenschaftsgeschichte. Emine Sevgi Özdamars Buch »Ein von Schatten begrenzter Raum« ist ein Solitär, sprachgewaltig, bildstark und von großer Poesie. Eine Liebeserklärung an die europäische Kultur, das Memoir einer Unerschütterlichen«, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Die Preisträgerin und der Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan in Form eines Löwen.

Mit dem »Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten« wurde zudem Frank Schätzing gewürdigt. Ministerpräsident Markus Söder sagte in seiner Laudatio: »Frank Schätzing ist einer der erfolgreichsten deutsch-sprachigen Autoren unserer Zeit und ich selbst bin bekennender Fan. Nicht nur Romane, wie sein hervorragendes Meisterwerk »Der Schwarm« haben die Leser begeistert. Er schafft es, auch in Sachbüchern Themen aufzugreifen, die die Menschen bewegen. Sein neuestes Werk »Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise« greift unser drängendstes Zukunftsthema auf. Frank Schätzing gelingt es, Wissenschaft und Science-Fiction dramaturgisch so zu verbinden, dass die Leser jede Seite geradezu verschlingen. Zugleich ist Frank Schätzing eine spannende Persönlichkeit, die sich nicht scheut, klar Position zu beziehen.«

Kunstminister Bernd Sibler betont: »Ich freue mich sehr, dass ich bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises live anwesend sein konnte. Er unterstreicht die Bedeutung Bayerns als Verlagsstandort und schafft nicht nur Aufmerksamkeit für deutschsprachige Autorinnen und Autoren, sondern gleichfalls für das Lesen an sich sowie das Leitmedium Buch.« Besonders schön sei daher, dass mit dem Bayern 2-Publikumspreis auch interessierte Leserinnen und Leser ihren Favoriten wählen können, so der Kunstminister. »Ich persönlich freue mich zudem sehr, Frank Schätzing stellvertretend für Ministerpräsident Dr. Markus Söder den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten als Zeichen der Anerkennung für sein herausragendes schriftstellerisches Werk überreichen zu dürfen.«

Vergeben wurde an dem Abend auch der Bayern 2-Publikumspreis an das Buch »Über Menschen« von Juli Zeh. Interessierte waren in den vergangenen fünf Wochen aufgerufen, über ihr Lieblingsbuch des Jahres abzustimmen. Fünf Bücher, allesamt aktuell Bestseller in den bayerischen Buchhandlungen, standen zur Wahl.

Die gesamte Preisverleihung, die in der Allerheiligen-Hofkirche in München stattfand, wurde live im Radio auf Bayern 2 sowie im Internet unter br.de/kultur übertragen. Sie ist auch als Podcast in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar.

Der Bayerische Buchpreis wurde in diesem Jahr zum achten Mal vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern vergeben und gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei. Weiterhin wird der Bayerische Buchpreis unterstützt von Bayern 2 als Medienpartner und gefördert von der ZEIT Verlagsgruppe, dem PS-Sparen der bayerischen Sparkassen sowie dem Verein zur Leseförderung. Der Bayern 2-Publikumspreis wird unterstützt von den Bayerischen Sparkassen und den Buchhandlungen.